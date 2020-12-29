أتلتيكو مدريد يفسخ عقد دييجو كوستا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني فسخ تعاقده مع النجم الدولي الإسباني دييجو كوستا مهاجم الفريق وذلك قبل نهاية العقد المُبرم بين الطرفين بستة أشهر.









وعبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت قال أتلتيكو في بيان رسمي أنه تم الوصل بين الطرفين إلى إتفاق يقضي بفسخ تعاقد كوستا الممتد حتى 30 يونيو 2021 بناء على طلب اللاعب لظروف شخصية.









وأنهى:" اليوم الثلاثاء وقع اللاعب على فسخ تعاقده مع الفريق ونود أن نقدم له الشكر على تفانيه في التدريبات خلال الفترة الماضية ونتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة.



