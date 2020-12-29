دول عربية تنضم لحملات التطعيم الجماعي بلقاح فايزر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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أقدمت عددًا من الدول العربية، على حملات التطعيم الجماعي لشعبها، بلقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد، كالإمارات التي تعتزم تطعيم 70% من سكانها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدول العربية التي تنضم لحملات التطعيم الجماعي بلقاح فايزر.

الإمارات
تعتزم دبي تطعيم 70% من السكان بلقاح كوفيد-19 الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك بحلول نهاية عام 2021، في إطار حملة تطعيم مجانية للمواطنين والمقيمين.

وبدأت دبي، المركز المالي بدولة الإمارات، المرحلة الأولى من حملة التطعيم الأسبوع الماضي مستهدفة "الفئات ذات الأولوية" ومنها من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب الإعاقة والعاملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وقالت فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي لرويترز "نستهدف تطعيم نحو 70% من السكان في دبي بحلول نهاية 2021. نريد الوصول إلى الوقاية المجتمعية المطلوبة".

وأضافت أن المرحلة الثانية ستبدأ في أبريل وستكون متاحة لجميع المواطنين والمقيمين.

سلطنة عمان
وأعلنت سلطنة عمان عن إجمالي من تم تطعيمهم بلقاح "فايزر- بيونتيك" في السلطنة حيث وصل العدد إلى 1717 شخصا، وذلك في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 خلال اليومين الماضيين.

وجرى التعطيم للفئات الأكثر عُرضة للإصابة ومن بين هؤلاء العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

العراق
بينما وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية في العراق، على استخدام اللقاح بشكل طارئ.

وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبًا، مشيرًا إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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