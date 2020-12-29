انخفاض حاد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء يسود طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد بينما تشهد السواحل الشمالية معتدل.

وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء يشهد طقس دافئ بينما يكون مائل للحراره علي جنوب الصعيد.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) علي السواحل الشمالية الغربية، كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر وربع الي مترين ووالرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر وربع الي مترين الا ربع ووالرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

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