محمد شريف يكسب ثقة موسيماني

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في كسب ثقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وذلك بعد العودة من إنبي حيث لعب معاراً الموسم الماضي بنظام الإعارة.


وأثبت اللاعب أن قرار الإدارة فيما يخص عودته كان صائب بنسبة كبيرة وذلك بعد الإمكانيات الكبيرة الفنية والعالية التي يمتلكها وقدمها خلال المباريات الثلاثة الماضية.


وخلال الموسم المنصرم عانى الأهلي بسبب تراجع مستوى المهاجم الأساسي للفريق مروان محسن وكم الفرصة التي أضاعها قبل أن يعود محمد شريف ويسجل ثلاثة أهداف ليثبت أنه فرس الرهان بالقلعة الحمراء.

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