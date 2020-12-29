ميلان يحسم موقف إبراهيموفيتش من المشاركة ضد يوفنتوس

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:01 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
عبد القادر عرابي
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حسم نادي ميلان موقف مشاركة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة ضد يوفنتوس، في لقاء الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش ما زال يعاني من الإصابة في ربلة الساق.

وأضافت، أن المهاجم السويدي لن يتمكن من اللحاق بالمواجهة المرتقبة في الكالتشيو.

وأضافت أن زلاتان يمكن أن يعود للملاعب في 12 يناير المقبل، خلال مباراة ميلان وتورينو بكأس إيطاليا، ما يعني غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة أمام بينفينتو، يوفنتوس وتورينو بالكالتشيو.

وتابعت أن المهاجم السويدي حال فشل في اللحاق بمباراة الكأس، فسيكون حاضرًا في لقاء كالياري بالدوري الإيطالي في 18 يناير.

ويغيب زلاتان عن الملاعب منذ 26 نوفمبر الماضي، بسبب الإصابة، بينما تعرض لانتكاسة جديدة في أول يوم يعود فيه للمشاركة بالتدريبات، ليستمر غيابه حتى منتصف شهر المقبل.

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