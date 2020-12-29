عاجل.. إلغاء حفل تامر حسني بنادي الجلاء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قررت إدارة نادي الجلاء منذ ساعات قليلة إلغاء حفل النجم تامر حسني، وذلك عقب استخراج تصريح إستثنائي لإقامة حفلة ليلة رأس السنة ولكن قرارات الدولة المُشددة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بخصوص الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أجبرت إدارة النادي أن تلغي الحفل.


من المفترض أن يكون الحفل على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة وذلك يوم 1 يناير، وسيتم الإعلان عن إلغاء الحفل من قبل النجم تامر حسني، وإدارة النادي خلال الساعات المُقبلة.


جدير بالذكر أن طرح تامر حسني، خلال الأيام الماضية أغنيتين جديدتين ضمن أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، الأغنية الأولى تحت عنوان "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، أما الثانية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.


وطرح حسني، حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".


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