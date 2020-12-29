ايبلا تنعي المخرج حاتم علي

نعت شركة ايبلا - هلال ارناؤوط- وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي الذي قدم معهم العديد من الأعمال منها قلم حمرة من تأليف يم مشهدين وبطولة كل من سلافة معمار وعابد الفهد وكاريس بشار ومنى واصف ودانا مارديني واوركيديا من تأليف عدنان العودة وبطولة كل من جمال سليمان وباسل خياط وعابد فهد وسلوم حداد وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار وايميه صباح ويارا صبري.









وأكد المنتج هلال ارناؤوط أنه فقد صديقا عزيزا وانسانا رائعا وليس مجرد مخرج قدما معا مجموعة من الاعمال الكبيرة وأكد ارناؤوط أن وفاته خسارة كبيرة للدراما العربية كلها.









وتمنت المخرجة والممثلة والمديرة التنفيذية للشركة نور ارناؤوط للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء متمنية الصبر والسلوان لهم مشيرة أنها قد تعلمت منه كثيرا على الصعيدين الإنساني والفني.



