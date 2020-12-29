وفاة المستشار محمد مصطفى رئيس نادي القضاة بقنا إثر اصابته بكورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نعت جموع عائلات وقيادات محافظة قنا، اليوم رحيل المستشار محمد مصطفى، رئيس نادي القضاء بقنا، وابن مركز ابوتشت شمال محافظة قنا، بعد وفاته اليوم الثلاثاء، اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدرج المستشار محمد مصطفى، في العديد من المناصب القضائية الهامة والتي بدأها بوكيل نيابة ثم مدير نيابة ثم رئيسًا، حتى وصل الى منصب رئيس الاستئناف في قنا ورئيسًا لناجي القضاة بقنا.

وتقدم العديد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال سلك القضاء بالمحافظة بالتعازي لأسرة الفقيد، داعيين المولى عزوجل أن يتغمده في واسع رحمته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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