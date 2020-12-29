



(وانت في بيتك) طريقة وخطوات اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 من خلال رابط موقع دعم مصر tamwin بالرقم القومي





اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموين 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin بالرقم القومي خدمة أطلقها موقع دعم مصر التابع للموقع الرسمي لوزارة التموين لكي تستفاد الأسر المصرية من خدمات دعم الوزارة من خلال البطاقة التموينية، وهنا سنعرض لكم خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin بالرقم القومي فتابعونا فى السطور القادمة.





اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021

أطلق موقع دعم مصر التابع لموقع وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة وإضافتها لبطاقات التموين بداية من 2021 من خلال ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين من تزايد أعداد الطلبات على إضافة إضافة المواليد في السنة الماضية.





فهناك ما يقرب من طلبات حوالي 7 ملايين مولود جديد لإضافات على البطاقات التموينية





خطوات تسجيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021

ووفقا لبيان وزارة وزارة التموين والتجارة فيما يفيد بالخطوات تسجيل المواطنين لأطفالهم و مواليدهم الجدد ونقدم لكم هنا خطوات التقديم والتسجيل للاستفادة من الدعم.





- في البداية يجب الدخول على موقع دعم مصر الرسمي ( اضغط هنا ).

- ثم توجه بالضغط على اضافة مولود جديد.

- بعدها سيظهر لك استمارة لملاء البيانات الخاصة بك وبالمولود من خلال.

- بعدها سيطلب منك اضافة الرقم القومي، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

- ثم بعد ذلك سيتم التسجيل ثم اضغط فى النهاية على كلمة حفظ.



