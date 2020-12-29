نقابه المهن التمثيلية تنعى المخرج حاتم علي

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حرصت نقابه المهن التمثيلية على نعي المخرج السوري حاتم علي، الذي توفي صباح اليوم نتجية أزمة قلبية، عن عمر يناهز ال 58.



ونشر الفنان عزوز عادل، صورة الراحل حاتم علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "

‫**البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة المخرج الكبير ⁧‫/حاتم علي، ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان"





برع حاتم علي في الكتابةالمسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.







وبدأ العمل في الإخراج في منتصف التسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم"، وتم دبلجة مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" لعدة لغات، وتم عرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، ومسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".