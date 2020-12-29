وزير التعليم العالي يوجه بفتح تحقيق عاجل في فصل الطالب مصطفى شعلان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام.

ووجه الوزير، السيد رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئول عنها تاديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات.

وطلب الدكتور خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق وكذلك موافاته خلال ٤٨ ساعة بتقرير وافي من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات.

كما طلب الوزير من السيد الدكتور رئيس الجامعة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 21 ساعة

ميلان يحسم موقف إبراهيموفيتش من المشاركة ضد يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يلغى شعار الدوري المصري الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ ساعتين و 41 دقيقة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 17 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

12:08 م

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»