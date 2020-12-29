إصابة مدير مستشفى شبين القناطر بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيب الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر، بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى مستشفى قها للحجر الصحي، فيما يخضع الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية للعزل المنزلي، بعد إصابته بالفيروس ليصبح عدد مديري مستشفيات المحافظة الذين أصيبوا بالفيروس 3 مديرين بعد إصابة مدير طوخ المركزي في وقت ماضي.

ونقلت هيئة الإسعاف بالقليوبية، الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.

في وقت سابق أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عن ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أثبتت الإشاعات والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس.

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