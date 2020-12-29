عاجل.. اتحاد الكرة يلغى شعار الدوري المصري الجديد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قررت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة إتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس أحمد مجاهد إلغاء شعار بطولة الدوري والذي تم إعلانه قبل مباريات الدوري الحالي.


وجاءت الأنباء من داخل إتحاد الكرة أن إلغاء الشعار جاء بداعي أن الأمر قرار الأندية وليس قرار إتحاد الكرة وأنه لابد أن يتم الموافقة على تغيير الشعار من جميع أندية الدوري وأخذ رأيهم في الشعار الجديد قبل إعلانه وتقديمه لوسائل الإعلام.


يُذكر أن اللجنة الخماسية السابقة لإتحاد الكرة المصري قرر تعديل شعار الدوري المصري خلال الموسم الجاري وتم إعلان الشعار الجديد في حفل سحب القرعة والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.

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