شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي امام اسوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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اعلن محمد وهبة المدير الفني المؤقت للإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدوري، في  الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب بتروسبورت.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد بيومي - مروان الصحراوي - محمد عمار - رضوان شريفي

خط الوسط: محمد الشامي - محمد دونجا - محمد عادل - احمد مدبولي

خط الهجوم : شكري نجيب - شيلونجو.

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