شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي امام اسوان
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:23 م
ولاء حسني
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اعلن محمد وهبة المدير الفني المؤقت للإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدوري، في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب بتروسبورت.
وضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : محمد بيومي - مروان الصحراوي - محمد عمار - رضوان شريفي
خط الوسط: محمد الشامي - محمد دونجا - محمد عادل - احمد مدبولي
خط الهجوم : شكري نجيب - شيلونجو.
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