شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي امام اسوان

اعلن محمد وهبة المدير الفني المؤقت للإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدوري، في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب بتروسبورت.





وضم التشكيل كلا من:





حراسة المرمى : محمد صبحي





خط الدفاع : محمد بيومي - مروان الصحراوي - محمد عمار - رضوان شريفي





خط الوسط: محمد الشامي - محمد دونجا - محمد عادل - احمد مدبولي





خط الهجوم : شكري نجيب - شيلونجو.



