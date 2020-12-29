أنغام تفتح قلبها لزهره رامى ليله رأس السنه على راديو أنرجى 92.1 FM









فى حلقه خاصه جداً بمناسبه عام 2021 تستضيف المذيعه الشابه المتألقه زهره رامى مطربه مصر الأولى والوطن العربى أنغام على راديو أنرجى 92.1 FM ولمده 3 ساعات من الساعه 9 مساءاً وحتى 12 فى بدايه العام الجديد 2021 .









وتتحدث أنغام عن أهم المحطات الفنيه منذ بدايتها وحتى نجاحاتها الكبيره وعن اختيارها للأغاني و حبها للمزيكا وعن الطقوس الخاصه بها فى أختيار الأغانى والطقوس الخاصه بالحفلات ونجاحاتها الكبيره وتتحدث أيضا عن التحضيرات الخاصه بالألبوم الجديد والنجاح الكبير لألبوم مزح الخليجى والتى تفوقت فيه أنغام على نفسها ومن الصدى الخاص بنجاح ألبوم مزح أن جمهور أنغام الكبير أتجه لسماع الأغانى الخليجى.









الجدير بالذكر أن أخر أعمال أنغام أغنيه بحبك وبرتاحلك كما غنت أنغام أغنيه أًوقات للحجر الصحى لفيروس كورونا أنغام تتحدث لزهره رامى وتفتح قلبها وأعربت أنغام عن سعادتها للحوار مع زهره رامى وأن الحوار مع زهره رامى كان حوار شيق للغايه وأعربت أنها منذ فتره لم تتحدث لأى وسائل الاعلام منذ فتره



