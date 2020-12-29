أنغام تفتح قلبها لزهره رامى ليله رأس السنه على راديو أنرجى 92.1 FM

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements


فى حلقه خاصه جداً بمناسبه عام 2021 تستضيف المذيعه الشابه المتألقه زهره رامى مطربه مصر الأولى والوطن العربى أنغام على راديو أنرجى 92.1 FM ولمده 3 ساعات من الساعه 9 مساءاً وحتى 12 فى بدايه العام الجديد 2021 .


وتتحدث أنغام عن أهم المحطات الفنيه منذ بدايتها وحتى نجاحاتها الكبيره وعن اختيارها للأغاني و حبها للمزيكا وعن الطقوس الخاصه بها فى أختيار الأغانى والطقوس الخاصه بالحفلات ونجاحاتها الكبيره وتتحدث أيضا عن التحضيرات الخاصه بالألبوم الجديد والنجاح الكبير لألبوم مزح الخليجى والتى تفوقت فيه أنغام على نفسها ومن الصدى الخاص بنجاح ألبوم مزح أن جمهور أنغام الكبير أتجه لسماع الأغانى الخليجى.


الجدير بالذكر أن أخر أعمال أنغام أغنيه بحبك وبرتاحلك كما غنت أنغام أغنيه أًوقات للحجر الصحى لفيروس كورونا أنغام تتحدث لزهره رامى وتفتح قلبها وأعربت أنغام عن سعادتها للحوار مع زهره رامى وأن الحوار مع زهره رامى كان حوار شيق للغايه وأعربت أنها منذ فتره لم تتحدث لأى وسائل الاعلام منذ فتره

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 16 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

منذ ساعة

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 16 ساعة

حساب عاشور تحت الملاحظة بعد إصابته في مباراة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 20 ساعة

عبد الحفيظ يكشف سبب غياب كهربا عن مران الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

12:29 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»