بسبب خلافات أسرية.. حبس عاطلين بتهمة قتل شاب في المطرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس متهمين لقيامهم بقتل شاب بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم

وكانت بداية الواقعة أثناء ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته وقام الآخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركوه غارقًا في دمائه، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.


حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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