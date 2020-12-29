البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "من باب الخلق لهليوبوليس" في قصر البارون إمبان بمصر الجديدة.

وافتتح المعرض الدكتورة بسمة سليم مشرف قصر البارون، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف قصر المنيل، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفنون الإسلامية، والدكتور ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، والدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية، وأحمد صيام نائب مدير المتحف الإسلامي.

وضم المعرض 30 صورة فوتوغرافية لعدد من المصورين الذين التقطوا بعدساتهم صورًا لتحف متحف الفن الإسلامي من أبواب مصفحة أبرزها باب يهودة أصلان، والمشكاوات والأباريق.

وشارك في المعرض بأعمالهم الفنانيين محمد عبد اللطيف، ودعاء بلال، وليلى بيداح، حيث التقطوا عدد من الصور الفوتغرافية التي تظهر جمال الحضارة الإسلامية.

ويأتي المعرض بالتعاون بين متحف الفن الإسلامي وقصر البارون في إطار الاحتفال بمرور 117 عامًا على تأسيس المتحف بباب الخلق.
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)
البارون يطلق معرض "من باب الخلق لهليوبوليس" احتفالاً بالمتحف الإسلامي (صور)

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