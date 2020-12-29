بسبب كورونا.. هولندا تسجل أعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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 أعلن مكتب الإحصاءات الهولندي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات في البلاد سجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب جائحة كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأوضح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان اليوم أنه لم توجد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.

 

وأفاد المعهد أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جاريا.

 

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