شيري عادل تظهر كضيفة شرف في "للإيجار"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهت الفنانة شيرى عادل، من تصوير مشهدها كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم جديد يجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوى ومحمد سلام ويحمل عنوان "للإيجار"، والتى تدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية .



وتدور أحداث فيلم "للإيجار"، في منطقة الإسكندرية، ويحكي قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب، فهو يتناول حالة الاكتئاب التى يصاب بها الإنسان ولكن بشكل كوميدي لايت.


فيلم "للإيجار" من بطولة الفنان بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج إسلام السيد.



يذكر أن أخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشاركفى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.

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