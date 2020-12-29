إغلاق 9 مراكز للدروس الخصوصية تجنبا لكورونا بالإسكندرية (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان شرق الإسكندرية، حملات تفتيش لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وقرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث وجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزة، بمواصلة الحملات المكبرة لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أسفر الحملات على مدار يومين عن إغلاق وتشميع 9 مراكز تعليمية مخالفة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت،رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية وأماكن التجمعات والمرور على المقاهي للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة،والتى أسفرت عن تشميع وإغلاق (4) مراكز تعليمية مخالفة، حيث تم إغلاق وتشميع سنتر بالسوق التجاري بمساكن طوسون مجموعه،إغلاق وتشميع سنتر النجاح بالسوق التجاري بمساكن طوسون مجموعه،إعادة إغلاق وتشميع سنتر المعمورة بجوار مستشفي المحجوب بالمعمورة البلد،إغلاق وتشميع سنتر الرسالة بجمعية المعمورة خلف مسجد المعمورة البلد .



كما شن حي ثان المنتزه، حملة مكبرة أخرى أسفرت عن تشميع وإغلاق (5)مراكز تعليمية أخرى،حيث تم إعادة إغلاق وتشميع سنتر ستارز التعليمي بشارع التلمساني المتفرع من جمال عبد الناصر،إعادة إغلاق وتشميع سنتر مكة بشارع ملك حفني السياحي،إعادة إغلاق وتشميع سنتر السرايا بشارع سلمان الفارسي بالعصافره قبلي،إعادة إغلاق وتشميع سنتر بايونير الكائن في 515 شارع محمود جمعة خلف أسواق الشريف بالعصافرة بحري،إغلاق سنتر اسكاي بشارع 45 أعلى مطعم أبو كمال.



جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي" مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية، ممثلي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة"، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

