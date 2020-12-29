المشدد 6 سنوات لمتهمين بانتحال ضباط شرطة
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:03 م
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، طالب وسائق انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في البساتين بالسجن المشدد 6 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشف امر الاحالة قيام المتهمين بسام.م، طالب وصدام.ح، سائق توك توك بالشروع وآخر مجهول في سرقة المبلغ المالي والمنقولات المبينين وصفا وقدرا والمملوكين للمجني عليهما إبراهيم محمد ومحمد حسن، وكان ذلك ليلا بالطريق العام عن طريق الإكراه الواقع عليهما، وذلك بأن جابا الطرقات مستخدمين بذلك دراجة بخارية «توك توك»، بحثا عن فريسة يسلبها مالها وما إن ظفرا بالمجني عليهما حتى أوهمهما بكونهما ضابطي شرطة فأبرز المتهم الأول السلاح الناري «مسدس صوت معدل» بغير ترخيص الذي كان يحوزه بين طيات ملابسه ليضفي تلك الصفة الزائفة عليهما فصارا طيعان لهما مذعنين لأوامرهما فقدما لهما المنقولات والمبلغ المالي إجابة لطلبهما إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها حال كون المجني عليه الأول طفلا لم يبلغ 18 عاما.