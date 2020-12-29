المشدد 6 سنوات لمتهمين بانتحال ضباط شرطة

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، طالب وسائق انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في البساتين بالسجن المشدد 6 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف امر الاحالة قيام المتهمين بسام.م، طالب وصدام.ح، سائق توك توك بالشروع وآخر مجهول في سرقة المبلغ المالي والمنقولات المبينين وصفا وقدرا والمملوكين للمجني عليهما إبراهيم محمد ومحمد حسن، وكان ذلك ليلا بالطريق العام عن طريق الإكراه الواقع عليهما، وذلك بأن جابا الطرقات مستخدمين بذلك دراجة بخارية «توك توك»، بحثا عن فريسة يسلبها مالها وما إن ظفرا بالمجني عليهما حتى أوهمهما بكونهما ضابطي شرطة فأبرز المتهم الأول السلاح الناري «مسدس صوت معدل» بغير ترخيص الذي كان يحوزه بين طيات ملابسه ليضفي تلك الصفة الزائفة عليهما فصارا طيعان لهما مذعنين لأوامرهما فقدما لهما المنقولات والمبلغ المالي إجابة لطلبهما إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها حال كون المجني عليه الأول طفلا لم يبلغ 18 عاما.