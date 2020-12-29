أمين عام "النواب": جاهزون لعقد الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 في 10 يناير

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قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس اتخذ إجراءات احترازية مُشددة لاستقبال النواب الجدد وسيفعل ذلك في انعقاد الجلسة الإجرائية وكل الجلسات المقبلة.



وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، علي هامش حفل استقبال النواب الجدد، اليوم الثلاثاء، لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس، قائلًا " لدينا تجربة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكان الأداء إيجابيًا رغم الظروف التي مرت بها البلاد جراء فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.



وقال الأمين العام لمجلس النواب: "لدينا جاهزية واستعداد وبدائل لاجراءات الجلسة الافتتاحية لمواجهة أزمة كورونا".



وحول موعد الجلسة الافتتاحية أوضح أمين عام مجلس النواب، أن ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية وأن الأمانة جاهزة لعقد الجلسة بدءًا من ١٠ يناير المُقبل.



وكان مجلس النواب قد استقبل النواب على مدار 6 أيام النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء.



وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم، اليوم الثلاثاء، إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا،اسيوط، سوهاج،قنا، الأقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائب.



ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.



ومن المُقرر أن تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب الأيام المُقبلة النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام الماضية لاستخراج كارنيهات العضوية.

