الحبس سنة لمصطفى يوسف صديق طفل المرور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر جلسة محاكمة "مصطفي يوسف."، صديق "طفل المرور"، بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كانت أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

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