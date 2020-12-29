عاجل.. وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفي صباح اليوم المخرج السورى حاتم علي، عن عمر ناهز 58 عامًا.


برع حاتم علي في الكتابةالمسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وبدأ العمل في الإخراج في منتصف التسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم"، وتم دبلجة مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" لعدة لغات، وتم عرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، ومسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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