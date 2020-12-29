دورتموند يعلن تعافي إيرلينج هالاند من الإصابة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني تعافي نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.


وكان الشاب اليافع قد تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية وواصل عملية التأهيل بشكل جيد ومن المُتوقع أن يعود ويشارك إعتباراً من مباراة فولفسبورج.


وبدون هالاند فاز دورتموند في مباراة واحدة من أربعة مباريات خاضها الفريق حيث يتصدر النرويجي قائمة هدافي البوندسليجا برصيد عشرة أهداف.

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