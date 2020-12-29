تداول 9 الاف و320 طن بضائع عامة و7سفن بموانى البحر الاحمر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:55 م
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اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (7) سفن وتم تداول (9320) طن بضائع و(653) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2054) طن بضائع و(354) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (7266) طن بضائع و(299) شاحنة بضائع.

حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى امل، الحرية، امانة، بوسيدون اكسبريس وغادرت  السفينتين بوسيدون اكسبريس وجوبال تريدر كما غادرت ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا ( وصول وسفر).

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