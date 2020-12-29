ليالى أضواء الصعيد تقدم ندوات شعرية بقصور ثقافة سوهاج

شارك فيها نخبة من كبار شعراء أسيوط و سوهاج وطهطا وطما بمقر قصر ثقافة طما، وقدم الأدباء والشعراء قصائد فى حب الوطن ومحاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم الإنتماء.









جاء ذلك في إطار إهتمام قصر ثقافة طما بنشر الوعى الثقافى وإثراء الساحة الأدبية والفنية لمركز ومدينة طما واكتشاف المواهب الشابة والصاعدة من أبناء طما









وقدمت ليالى أضواء الصعيد بسوهاج أمسية شعرية وادبية وفنية كبرى بقصر ثقافة طما

الخميس2020/12/24، شارك فيها نخبة من كبار شعراء أسيوط و سوهاج وطهطا

والمراغة وطما بمقر قصر ثقافة طما، منهم





أحمد محمد حسن شافع

صبره سالم صبره

دعاء جمال على

محمد محمدين محمد

محمد أحمد محمد

عبد الحميد سيد أبوزيد

عبد الحافظ يس محمد

عاصم موسى احمد

على ابوسراج

أحمد بدران

عبد الرحمن حسنى سليمان

شريف صبحي ماضى

إبراهيم وحيد فوزى

منى عبد العزيز





وأعرب الأهالى من أسر وعائلات طما عن سعادتهم بإقامة مثل تلك الندوات الثقافية فى مركز ومدينة طما

وأشار الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى ان تلك الندوات تأتى فى إطار تحقيق الدور والرسالة الثقافية لاهالى صعيد الوطن ومع كامل الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى اطار توجيهات وزير الثقافة الفنانة الاستاذة الدكتورة ايناس عبد الدايم



