اهتمام مصري خاص بقصار القامة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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من خلال عدة مواقف اتضح اهتمام الدولة بقصار القامة خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطتها لتوجيه العناية لكافة فئات المجتمع دون أن تستثني أحدا تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


بطاقات الخدمات المتكاملة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أنه سيتم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، مشيرة إلى أن القيادة السياسية لديها اهتمام كامل بكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت أنه سيتم التنسيق لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة، والعمل على توفير الأثاث المنزلى والمفروشات وبأسعار مناسبة لهم، فضلا عن بحث سبل لتمويل الأنشطة الرياضية لهم والتوسع فى فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة.

حملات توعوية للتعامل معهم
وعن توفير الحماية من المجتمع لهم، وعدت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها سوف تساهم فى تنظيم حملات توعوية وإعلامية لحمايتهم من كافة أشكال التنمر، كما تسعى الوزارة مع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم كافة أشكال التنمر.

توحيد معايير الحصول على رخص القيادة
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى توحيد معايير استحقاق قصار القامة "الأقزام" لرخصة قيادة سيارة، فيشتكي قصار القامة من عدم توحيد المعايير الطبية المطبقة عليهم فى حال رغبتهم فى استخراج رخصة قيادة سيارة، فهناك بعض الجهات الطبية المعنية بتوقيع الكشف الطبى لقصار القامة الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة سيارة تمنح وتمنع حصول هذه الشريحة على رخصة قيادة بشكل عشوائى وبدون تطبيق معايير واضحة وموحدة على الجميع مما يؤدى الى حرمان مستحق.

بطولات لقصار القامة
وعلى المستوى الرياضي، قال علي شعبان، مؤسس منتخب مصر لكرة القدم من قصار القامة، إنه وجد فئة قصار القامة معرضة للتهميش، وبدأ في التواصل معهم وبعد إدراجهم ضمن الإعاقة الحركية تم تأسيس أول فريق في العالم للغطس لقصار القامة في عام 2017 وتم إقامة منافسات في شرم الشيخ.

وتابع علي شعبان، مؤسس منتخب مصر لكرة القدم من قصار القامة، أنه في عام 2018 بدأ يتواصل مع عدد من دول العالم ومع رئيس الاتحاد الأرجنتيني للكرة وبدأ في إقامة فريق لقصار القامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أول مهرجان دولي في شرم الشيخ لقصار القامة في كرة القدم بمشاركة عدد من الدول وسط وجود دعم كبير من جانب الدولة.



وكان قد تم تضمين قصار القامة كأحد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقًا لما ورد في الدستور المصري 2014، وقد روعي ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر 2018.

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