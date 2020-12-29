جامعة بنها تفتتح معرض للتراث المصري الفرعوني والإسلامي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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افتتح الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، المعرض الفني للفنون التراثية للدكتورة سالي فتحي بكلية التربية النوعية بقصر الثقافة ببنها، وتحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من الطلبة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم، أن المعرض تناول عدد من اللوحات التي تقدم التراث المصري الفرعوني والإسلامي، وأيضا المكسيكي، وعدد من اللوحات التي تعبر عن حروف اللغة العربية وجمالها.

كما أشاد الدكتور جمال سوسة بالاعمالغ المقدمة والتي تعبر عن تراثنا وثقافتا، وتعزز الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية.

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