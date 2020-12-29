ضبط 11شخص بحوزتهم 6 طن أحجار تحتوى على خام الذهب بمرسى علم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من ضبط 6 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب بحوزة ١١ شخص محملة على سيارتين بطريق مرسى علم ادفو، وتمكن قائد إحدى السيارتين من الهروب وتكثف الأجهزة الأمنية الجهود لسرعة القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



و نجحت الداخلية في ضبط 6 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.



كان تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث البحر الأحمر يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (عدد 2 سيارة نقل) مُحمل عليهما (كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب قدرها 6 طن، وعدد 3 جراكن سولار وبنزين، بالإضافة إلى بعض المعدات التى تستخدم فى التنقيب عن خام الذهب.



وذلك أثناء سيرهما بطريق مرسى علمإدفو بحوزة 11 شخص من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وتمكن قائد إحدى السيارتين من الهروب.



وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وان الكمية بحوزتهم ناتج التنقيب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى ضبط المتهم الهارب