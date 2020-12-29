



رابط موقع دعم مصر.. حالا بالرقم القومي فقط اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 عبر رابط موقع tamwin





اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin بالرقم القومي، وضح الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة أنه تلقى العديد من الطلبات بشأن إضافة المواليد الجدد وقام بتنفيذ طلباتهم وقرر بإضافاتهم من خلال موقع دعم مصر، ووصل عدد المتقدمين إلى 7 مليون طفل على بطاقة التموين، وتم عرض الأمر على البرلمان وفى انتظار الموافقة على هذا القرار بعد مراجعة الموازنة العامة للدولة ، وناشد وزير التموين المواطنين بضرورة التسجيل إلكترونيا على الموقع وتعديل بياناتهم.





اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد ( اضغط هنا ). صرح وزير التموين على المصليحي بأنه لابد من تعديل بيانات من يرغب في إضافة مواليد جدد وذلك عن طريق





خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021

- الدخول إلى الموقع أولا ثم النقر على محافظتك.

- دون رقم بطاقتك التموينية.

- قم بتدوين اسمك بالكامل.

- كتابة الرقم القومي الخاص بك.

- تسجيل اسم المحافظة مرة أخرى مع وضع الإدارة التموينية الخاصة بك.

- كتابة اسم مكان التموين الخاص بك.

- دون اسم المكان الذي يتم صرف السلع التموينية من خلاله مع اسم مقدم هذه السلع.

- الضغط على زر إضافة مواليد جدد.





طريقة اضافة رقم تليفونك على الموقع

- قم بالذهاب إلى الموقع التالي ( اضغط هنا ).

- ثم الضغط على أيقونة تسجيل رقم الموبايل مع تدوين رقم البطاقة واختيار المحافظة التابع لها، ومتاح على الموقع كتابة أكثر من رقم للتوصل إليك حين عدم الرد على هاتفك المحمول.



