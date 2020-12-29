(من هنا) رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي معاشات شهر يناير 2021 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات pasi.gov.om

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:21 م
الاستعلام عن العلاوات الخمس
الاستعلام عن العلاوات الخمس
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(من هنا) رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي معاشات شهر يناير 2021 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات pasi.gov.om

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس | يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس وصرح المسئولين بأن الاستعلام سيكون عن طريق الرقم القومي من خلال موقعهم الإلكتروني، وسيتم صرف تلك العلاوات لمن سبق لهم سن المعاش من عام 2006 إلى عام 2015 م.

العلاوات الخمس
صرحت هيئة التأمينات عن موعد صرف مستحقات أصحاب المعاشات، وأنه سيكون أقصاه فى بداية شهر يناير من العام القادم، وقد خصصت الهيئة ما يقرب من سبعة ونصف مليار جنيه مصري، وسوف يصل عدد المستفادين إلى مليونان مواطنا مصريا، وتزايدت الاستفسارات فى الآونة الأخيرة عن قيمة هذه المستحقات وموعد صرفها، ووضحت الوزارة أن هذه الدفعة ستكون الثالثة وستشمل عام 2019 أيضا.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس
تزايدت الاستفسارات عن كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس، لذا أطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات المستحقين والرد على كافة الاستفسارات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس
- قم بتسجيل اسم المستحق للعلاوة.
- كتابة الرقم القومي.
- تسجيل اسم الأم.
- الضغط على كلمة الاستعلام وسوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بك.
- وقد صرحت الوزارة أنها تصرف تلك المستحقات فى أول شهر يناير من العام المقبل.

كما يتيح الموقع الكثير من الخدمات الأخرى مثل أماكن صرف تلك العلاوات وكيفية الحصول عليها عبر بطاقات الائتمان، وعن قيمة المبلغ المستحق ومراجعته أيضا والتحقق منه.

(من هنا) رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي معاشات شهر يناير 2021 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات pasi.gov.om

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