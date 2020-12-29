حصاد 2020 بالأقصر.. الانتهاء من انشاء 2368 وحدة سكنية بالمحافظة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شهدت محافظة الأقصر، خلال العام 2020 العديد من الانجازات في القطاعات المختلفة، وذلك طبقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن بين الانجازات التي شهدتها محافظة الأقصر، ترصد "الفجر"، ما تم انجازه في قطاع الاسكان والمرافق خلال عام 2020.

وشهدت الأقصر، خلال العام المنصرم، الإنتهاء من إنشاء 78 عمارة سكنية إسكان اجتماعي بالمدامود مركز الزينية بإجمالي 1848 وحدة سكنية، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف مديرية الإسكان وجميع الوحدات السكنية كاملة المرافق ( مياه شرب ـ صرف صحي ـ كهرباء)، بالإضافة إلى الإنتهاء من محطة الصرف الصحي بالطود الجديدة وبناء عليه تم معاينة 20 عمارة إسكان قومي للشباب بالطود بإجمالي 400 وحدة سكنية، والتي بدأ تنفيذها في عام 2008 وتم استلامها نهائيا في نوفمبر 2019 وتم بدء تسليم هذه الوحدات للحاجزين حيث تم تسليم قرابة 300 وحدة وجاري تسليم باقي الوحدات.
كما تم الإنتهاء من إنشاء عدد 6 عمارات إسكان قومي للشباب بالقرنة بإجمالي 120 وحدة سكنية نصف تشطيب وجاري التنسيق مع الحاجزين للبدء في التسليم، والإنتهاء من تطوير القاعات الفرعية وأعمال مكافحة الحريق بمركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

وتم الإنتهاء خلال العام الجاري من استكمال إنشاء السجل المدني بمدينة إسنا، ورفع كفاءة مجمع المصالح بالطود، وتطوير المراكز التكنولوجية بمراكز إسنا وأرمنت والقرنة، بالإضافة إلى إنشاء مظلات البرطوم الخاصة بالإنقاذ النهري بالأقصر، والإنتهاء من لجنة التسعير في القانون 17 لسنة 2019 والخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء.

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