رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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بعث الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢١.
جاء فيها
يسعدنى وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لفخامتكم
بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢١، داعين المولى عز وجل أن يمتع فخامتكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لاستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل رفعة الوطن. 

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢١، متمنيًا لهم أن يكون عامًا سعيدًا، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

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