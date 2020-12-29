نقل وكيل وزارة الصحة بالقليوبية من قها إلى مستشفى العجوزة

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أكد مصدر طبي بالقليوبية نقل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية من مستشفي قها المركزي بعد عزله بها اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد الي مستشفي العجوزة بالقاهرة.



في وقت سابق اعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث اثبتت الأشاعات والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس حيث جري نقله من إستراحته بمدينة بنها إلي مستشفي عزل قها وإتخاذ إجراءات الوقاية الإحترازية بديوان المديرية والعاملين بمكتبه وتطهير الإستراحة التي كان يقيم بها

واكد المصدر ان صحة وكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام حيث بدء في عزل نفيسه منزليا ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها وكفر شكر المركزي التي أجراها المحافظ مؤخرا حتي تم تشخيص الحالة كورونا وتم نقله لمستشفي عزل قها وبدء يخضع لبروتوكول العلاج

فيما كشف المصدر ان زوجة مدير الطب العلاجي بالمديرية إصيبت بالفيروس وتتلقي العلاج في العناية المركزة بعزل قها أيضا وحالتها تحت السيطرة.