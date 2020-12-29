إحالة العاملين بمدرسة ببنها للتحقيق بسبب التزويغ

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أحال عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الثلاثاء، مدرسة الحرس الوطني الابتدائية رقم 1، للتحقيق الفوري بسبب التزويغ، وعدم تواجد معظم العاملين والمدرسين بها، حيث فاجأ مدير إدارة بنها التعليمية المدرسة اليوم.

يأتي ذلك في إطار سلسلة جولاته المستمرة على المدارس، بناء على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، ومتابعة أعمال الكنترولات وتقسيم اللجان الامتحانية.

وتبين تزويغ مجموعة كبيرة من العاملين بها، وهو الأمر الذي دفع مدير عام الإدارة لإحالة المدرسة للتحقيق الفوري، كما فاجأ مدير الإدارة مدرسة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي ببنها، وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وسرعة الانتهاء من تقسيم اللجان وكشوف المناداة للطلاب داخل المدرسة، علاوة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان الامتحانية، والتي من المقرر أن تبدأ السبت القادم.

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