قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 فلسطينيًا من رام الله والبيرة بالضفة الغربية .

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة البيرة، واعتقلت 9 مواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت المصادر الأمنية، قوات الاحتلال اعتقلت أيضَا أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالاً.

وكانت القوات الإسرائيلية، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 3000 فلسطينياً، حسب احصائيات فلسطينية .