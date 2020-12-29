أنفاق السويس: كوبري النصر العائم ساهم في زيادة المركبات المارة (فيديو)

قال المهندس أحمد حجازي، مدير إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس، إنه جرى افتتاح كوبري النصر العائم في 28 ديسمبر 2016 بناء على توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة التنمية الشاملة والربط بين محاور القناة على امتداد قناة السويس، إذ أنه يهدف للحد من التكدس الكبير على محاور المعديات التي أصبحت لا تتحمل هذا الوضع على الإطلاق.





وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن حجم السيارات المارة يوميًا تكاد تصل إلى 12 ألف مركبة، لكن هذا الرقم زاد خلال السنوات الأربع الماضية مع افتتاح الكوبري إلى 17 مليون مركبة.





وتابع، أن هيئة قناة السويس لا تألوا جهدًا في تقديم كل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لدورها في الخدمة المجتمعية، كما أنها أطلقت برنامجا على الهواتف الذكية لكي يستطيع المواطن معرفة ما إذا كان ممكنًا استخدام الكوبري متاحا أو أنه ملزم بتغيير خط سيره.



