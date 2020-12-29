أنفاق السويس: كوبري النصر العائم ساهم في زيادة المركبات المارة (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس أحمد حجازي، مدير إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس، إنه جرى افتتاح كوبري النصر العائم في 28 ديسمبر 2016 بناء على توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة التنمية الشاملة والربط بين محاور القناة على امتداد قناة السويس، إذ أنه يهدف للحد من التكدس الكبير على محاور المعديات التي أصبحت لا تتحمل هذا الوضع على الإطلاق. 

وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن حجم السيارات المارة يوميًا تكاد تصل إلى 12 ألف مركبة، لكن هذا الرقم زاد خلال السنوات الأربع الماضية مع افتتاح الكوبري إلى 17 مليون مركبة. 

وتابع، أن هيئة قناة السويس لا تألوا جهدًا في تقديم كل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لدورها في الخدمة المجتمعية، كما أنها أطلقت برنامجا على الهواتف الذكية لكي يستطيع المواطن معرفة ما إذا كان ممكنًا استخدام الكوبري متاحا أو أنه ملزم بتغيير خط سيره. 

وأردف: "منذ أن أطلقنا التطبيق اشترك فيه 90 ألف مواطن، ويتفاعل معنا بشكل منتظم 55 ألف مواطن منهم، وهو ما يدل على استمرار الحركة والتطوير"، مشددًا على أن الهيئة لم تكتفِ بهذا، بل جرى تدشين 5 كباري على امتداد المجرى الملاحي بدءًا من الجنوب حتى كوبري النصر العائم، وأطلق أسماء الشهداء على هذه الكباري الخمسة.

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير أحداد في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 16 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

10:06 ص

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»