ضبط 6 عاطلين لقياهم بجرائم سرقة متنوعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أسفل أحد العقارات، وبحوزتهم مبلغ مالى، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المركبة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع مركبة "التوك توك" لدى عميلين لهم"مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان"، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على مركبة "التوك توك" مع علمهما بأنها من واقعة سرقة، وقيامهما بإعادة التصرف فيها بالبيع لدى عمليهما "سيىء النية"، مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه وبحوزته المركبة المستولى عليها.



كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، عقب قيامه بإرتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه.

وقامت بضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة صوت"، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد إستخدامها فى وقائع سرقة المواطنين منتحلًا صفة رجل شرطة وإرتكابه (3) وقائع بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه وضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميله "صاحب محل هواتف محمول".

ونجحت في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته زرديه - مفك، حال شروعه فى سرقة بطارية من داخل سيارة بأسلوب الضغط على الكابود بإستخدام الأدوات المضبوطة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه و(3) وقائع بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية".


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

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