اليوم .. جولة مرتقبة بالقسم الثالث بالدقهلية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات مرتقبة.

قمة الجولة الخامسة تقام على ستاد نبروه حيث يستضيف نبروه صاحب الصدارة ضيفه بايونيرز فى مباراة قوية ومنتظرة.

مياه الدقهلية يسعى لمواصلة نتائجه الطيبة حينما يستضيف على ملعبه ضيفه السنبلاوين بينما يحل الأمير ضيفا على الخيارية.

بلقاس يسعى لمواصلة المطاردة على الصدارة حينما يستضيف ضيفا ثقيلا على ملعبه وهو فريق شربين الذى يسعى لمواصلة إنتصاراته.

المنزلة يستضيف منية سمنود فيما يحل ميجاسبورت ضيفا على كهرباء طلخا ويستضيف دقادوس على ملعبه ضيفه مياه الدقهلية.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

١- نبروه ١٢ نقطة
٢- بلقاس ١٠ نقاط
٣- بايونيرز ٩ نقاط
٤- مياه الدقهلية ٩ نقاط
٥- شربين ٩ نقاط
٦- السنبلاوين ٦ نقاط
٧- ميجاسبورت ٦ نقاط
٨- عمال المنصورة ٤ نقاط
٩- المنزلة ٤ نقاط
١٠- منية سمنود ٣ نقاط
١١- كهرباء طلخا ٣ نقاط
١٢- دقادوس ٣ نقاط
١٣- شبان بدواى نقطتين
١٤- الخيارية ١ نقطة
١٥- الأمير ٠ نقطة

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