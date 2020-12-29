محافظ القليوبية يحرر 25 مخالفة للإجراءات الاحترازية ببنها

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أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة شملت المرور على شوارع مدينة بنها، وكفر الجزار، لمتابعة الإشغالات والنظافة، فضلا على المرور على المحال والكافيتريات للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة كفر الجزار، حيث لاحظ وجود عدد من الباعة الجائلين بمدخل الكوبري وعلي الفور جرى إزالة الإشغالات وتحرير محاضر للباعة، كما جرى ضبط عدد من السائقين لعدم ارتدائهم الكمامات.



كما استكمل المحافظ الجولة بمنطقة عزبة السوق ومنشية النور، حيث جرى إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين الذين كانوا يفترشون بالطريق العام ويتسببون في تعطيل الحركة المرورية كما جرى تحرير 25 محضر لعدد من المحال والكافتريات لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



واكد المحافظ أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.