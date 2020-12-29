ضبط 6 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements



تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 2 سيارة نقل، مُحمل عليهما كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب قدرها 6 طن، 3 جراكن سولار وبنزين، بعض المعدات التى تستخدم فى التنقيب عن خام الذهب، حال سيرهما بطريق مرسى علمإدفو.

وبحوزة 11 شخص- من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وهروب قائد إحدى السيارتين.
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى ضبط المتهم الهارب.

أخبار تهمك

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ حوالي 3 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ 39 دقيقة

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

10:06 ص

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»