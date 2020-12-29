ضبط 6 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

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تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 2 سيارة نقل، مُحمل عليهما كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب قدرها 6 طن، 3 جراكن سولار وبنزين، بعض المعدات التى تستخدم فى التنقيب عن خام الذهب، حال سيرهما بطريق مرسى علمإدفو.



وبحوزة 11 شخص- من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وهروب قائد إحدى السيارتين.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى ضبط المتهم الهارب.

