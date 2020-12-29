أستراليا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي يوصف بـ "الأسرع انتقالا" بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.

وأشارت إيفات داث، وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية، إلى أن الإصابة اكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.

وأوضحت إيفات داث، أن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا". وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ووفقًا للسطات الصحية الأسترالية، تم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار" مما أدى إلى تحويلها فورا إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.