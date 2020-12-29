شبورة مائية تغطي سماء القليوبية وتحذيرات من المرور

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غطت شبورة مائية، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر، والطرق الرئيسية بالمحافظة.



وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.



وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها، خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وعدم تخطي السيارات الأخرى أثناء السير، مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.



وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.