72.1 مليون جنيه أرباح "مصر لصناعة الكيماويات" في 5 شهور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات
نيفين سمير
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أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن القوائم المالية خلال اول  شهور من العام المالي الجاري ، حيث أسفرت النتائج عن  ارتفاع صافي ربح الشركة، بنسبة 606.5 %، على أساس سنوي.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 10.21 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت الشركة حققت مصر لصناعة الكيماويات، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحاً بلغت 41.88 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.916 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع سهم الشركة بالبورصة اليوم بنسبة 3.2% ليصل سعره الي 10.8 جنيه

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