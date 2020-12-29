مصرع ميكانيكي في مشاجرة مع زوج أخته بسبب الخلافات الزوجية بالخانكة

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لقي ميكانيكي بمنطقة الجبل الأصفر مركز الخانكة مصرعه، أثر مشاجرة مع نجل عمه وزوج شقيقته عامل، والذي ضربه بعصا على رأسه في مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، فسقط غارقا في دمائه.



جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وتحديد أسبابها وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومتوفي بناحية الجبل الأصفر دائرة المركز.



انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات حدوثها بين كل من طرف أول "ع.م.ع" 33 عاما، ميكانيكي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، توفى إثر إصابته بكدمة بالحاجب الأيسر بالوجه، و"طرف ثاني "نجل عم الأول"، وزوج شقيقته "م.ع.س" 28 عاما، عامل مؤقت بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين الثاني، "المتهم"، وزوجته المدعوة "ه.م.ع"23 عاما، ربة منزل، قامت على أثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف أسرتها، ولدى توجه زوجها الثاني"المتهم" إليها، لمحاولة الصلح وإعادتها لمسكنه، حدث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها الأول "المجني عليه" مشادة تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الثاني"المتهم" على الأول "المجني عليه " بالضرب بقطعة خشبية، مما أدى لسقوطه مغشيا عليه وتوفى على إثرها في الحال.



بسؤال والد المتوفى "ع.ف.ن" 66 عاما بالمعاش، ردد ذات المضمون، واتهم زوج نجلته بالتعدي على نجله، مما أدى لوفاته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.