مصرع ميكانيكي في مشاجرة مع زوج أخته بسبب الخلافات الزوجية بالخانكة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
لقي ميكانيكي بمنطقة الجبل الأصفر مركز الخانكة مصرعه، أثر مشاجرة مع نجل عمه وزوج شقيقته عامل، والذي ضربه بعصا على رأسه في مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، فسقط غارقا في دمائه.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وتحديد أسبابها وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومتوفي بناحية الجبل الأصفر دائرة المركز.

انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات حدوثها بين كل من طرف أول "ع.م.ع" 33 عاما، ميكانيكي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، توفى إثر إصابته بكدمة بالحاجب الأيسر بالوجه، و"طرف ثاني "نجل عم الأول"، وزوج شقيقته "م.ع.س" 28 عاما، عامل مؤقت بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين الثاني، "المتهم"، وزوجته المدعوة "ه.م.ع"23 عاما، ربة منزل، قامت على أثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف أسرتها، ولدى توجه زوجها الثاني"المتهم" إليها، لمحاولة الصلح وإعادتها لمسكنه، حدث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها الأول "المجني عليه" مشادة تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الثاني"المتهم" على الأول "المجني عليه " بالضرب بقطعة خشبية، مما أدى لسقوطه مغشيا عليه وتوفى على إثرها في الحال.

بسؤال والد المتوفى "ع.ف.ن" 66 عاما بالمعاش، ردد ذات المضمون، واتهم زوج نجلته بالتعدي على نجله، مما أدى لوفاته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

أخبار تهمك

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ 39 دقيقة

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ ساعة الا ربع

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

10:06 ص

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»