الرقابة المالية توافق علي إصدار" القاهرة للإستثمار " صكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 600 مليون جنيه

قالت شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن عدم ممانعتها المبدئية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.









واوضحت الشركة في بيات للبورصة المصرية اليوم ، إن الصكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر، تُطرح طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100 بالمائة للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.





وأضافت: "وتقيد بالبورصة المصرية لمدة 82 شهراً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد، على أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بصفتها الشركة المستفيدة مقابل بيع الأصول محل التصكيك ، مضيفة أنه جارٍ استكمال باقي الاجراءات المقررة قانوناً للإصدار.





وقامت شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومنظم الإصدار.





وقام بضمان تغطية الاكتتاب أربعة بنوك هي البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، وتم تعيين البنك الأهلي المتحد ليصبح متلقي للاكتتاب ووكيل السداد، في حين تم تعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة مستشاراً قانونياً للإصدار.





وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، صافي ربح بلغ 330.4 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2019 وحتى نهاية مايو 2020، مقابل 231.56 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.



