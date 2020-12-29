الرقابة المالية توافق علي إصدار" القاهرة للإستثمار " صكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 600 مليون جنيه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية
القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية
نيفين سمير
Advertisements
قالت شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية أن الهيئة العامة للرقابة المالية  قد أعلنت عن عدم ممانعتها المبدئية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.


واوضحت الشركة في بيات للبورصة المصرية اليوم ، إن الصكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر، تُطرح طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100 بالمائة للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

وأضافت: "وتقيد بالبورصة المصرية لمدة 82 شهراً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد، على أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بصفتها الشركة المستفيدة مقابل بيع الأصول محل التصكيك ، مضيفة أنه جارٍ استكمال باقي الاجراءات المقررة قانوناً للإصدار.

وقامت شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومنظم الإصدار.

وقام بضمان تغطية الاكتتاب أربعة بنوك هي البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، وتم تعيين البنك الأهلي المتحد ليصبح متلقي للاكتتاب ووكيل السداد، في حين تم تعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة مستشاراً قانونياً للإصدار.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، صافي ربح بلغ 330.4 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2019 وحتى نهاية مايو 2020، مقابل 231.56 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 991.84 مليون جنيه، مقابل 642.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

أخبار تهمك

ليس الاحتراف الخارجي.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا فلكيًا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يعلق على تصريحات ميسي

منذ 39 دقيقة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في برشلونة قبل لقاء إيبار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

صن داونز ينهي حلم الأهلي في التعاقد مع "سيرينو"

منذ حوالي 3 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصريحات نارية من إبراهيم حسن عقب خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لضم جلاد الحراس

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

الأهلي يحدد موعد عودة "طاهر" بعد تعرضه للإصابة

10:06 ص

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»