أيمن بهجت قمر عن شريهان: محدش وقف جنبي في حياتي قدها.. والفنانة ترد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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اعترف الشاعر أيمن بهجت قمر بفضل الفنانة شريهان عليه، مُشيرًا إلى أنه لم يقف بجانبه أحدًا في حياته مثلها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أيمن بهجت قمر تغريدة قال فيها:"محدش وقف جنبي في حياتي قدها، وهفضل أقول كدة لآخر يوم في عمري".

وقامت شريهان بالرد عل. تغريدته قائلة:"طب وأنا أقول إيه في جميل والدك ووالدي بهجت قمر؟، الله يسامحك يا أجدع وأبدع وأصدق أيمن بهجت قمر، بحبك وبحترمك وفخورة بيك يا أيمن، وراسي مرفوعة بيك لسابع سماء".

وفي سياق آخر، يُشارك أيمن بهجت قمر في ألبوم عمرو دياب الجديد"يا أنا يا لأ"، بأغنية تحمل عنوان "طبل" وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

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