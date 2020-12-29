محافظ الشرقية يناشد المواطنين الالتزام بإجراءات كورونا: "كل واحد يخاف على نفسه" (فيديو)

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن اليوم شهد شبورة كثيفة جدًا على بعض الطرق والتي تتسبب في حجب الرؤية، وهناك تنسيق مع إدارة المرور، متابعًا: "قد نضطر لغلق بعض الطرق المؤدية للمراكز والمدن، وهناك أكمنة موجودة لإرشاد المواطنين خلال الفترة الحالية".



وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين منذ يومين، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق قاعات الأفراح والاحتفالات وتعليق العمل بهما تمامًا، ومنع التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، والالتزام بتوقيتات الإغلاق، وتوقيع الغرامات حال وجود مواطن بمكان مغلق دون كمامات خاصة بالمؤسسات الحكومية لتلقي الخدمة.



وتابع محافظ الشرقية، أن هناك متابعة مشددة على القهاوي والكافتيريات وعدم السماح بزيادة الأعداد أكثر من المسموح بها، مع التشديد على ارتداء الكمامات، منوهًا بأنه خلال الأيام الماضية تم إغلاق 8 أماكن نهائيًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنه تم تخفيض أعداد العاملين بجميع المديريات وداخل الديوان العام لأكثر من 50%، وبعض الأماكن لـ 25% طبقًا للاحتياج، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين داخل المستشفيات بصورة جيدة.



وناشد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبًا: "كل واحد يخاف على نفسه وعلى بلده وأن شاء الله هتعدي لو كلنا التزمنا".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

