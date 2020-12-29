عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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بدأ مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تنفيذ الخطة البديلة التي تم وضعها في حالة فشل صفقة إنتقال الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز والذي رفضت إدارة ناديه التفريط في خدماته.


وكان الأهلي قد قدم عرض لفريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي منذ أيام للحصول على خدمات سيرينو مقابل مليوني و500 ألف دولار فيما طلب الفريق الجنوب افريقي 5 مليون دولار.


رفضت إدارة القلعة الحمراء المغالاة المالية التي طلبها الفريق الجنوب افريقي وإستقر على توجيه البوصلة صوب الثنائي والتر بواليا وكيجان دولي.

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